Quindici, Santaniello: ecco le mie proposte sulla Tari, nessun aumento ma correttivi necessari

QUINDICI- “In qualità di Consigliere comunale di minoranza, mi sembra giusto intervenire nel dibattito pubblico sul ruolo Tari, facendo delle precisazioni sul mio intervento avvenuto nell’ultima seduta consiliare, cercando di dare il mio contributo nell’ indicare soluzioni per abbassarne il costo”. Il consigliere comunale indipendente Francesco Santaniello interviene sul dibattito nato dopo il consiglio comunale relativo alla tariffa sui rifiuti. “Innanzitutto bisogna partire dalla storia- scrive Santaniello- il comune di Quindici entra nel sistema di provincializzazione dei rifiuti nell’ottobre del 2011, ma , a differenza di quanto indicato, i dati del censimento 2011 diventeranno ufficiali solo a partire da dicembre 2012 con la pubblicazione del relativo DPR nella Gazzetta Ufficiale. Inizialmente il costo del ruolo era tenuto basso perchè comprensivo del costo della locazione, in favore della stessa società irpiniambiente, della sede sita in via Provinciale, delle sue utenze, e dei suoi stessi rifiuti, per un totale di 60.000 euro circa. La sede, con la sua ubicazione a Quindici, era pertanto strategica, comportando una riduzione dei costi e senza contare,tra l’altro, che il percorso del camion con partenza da Quindici ha un costo diverso ( più basso) rispetto a quello di un camion che parte da Monteforte, incidendo ulteriormente sul costo finale del trasporto in discarica. Orbene, togliendo dal ruolo attuale dei € 400.000,00 i costi della sede, laddove si recuperasse la possibilità di un suo utilizzo a tal fine, si avrebbe un risparmio netto, arrivando ad un totale di € 340.000; così, tenendo bassi i costi del trasferimento in discarica, il costo complessivo si ridurrebbe ulteriormente”. Una conseguenza, per il consigliere comunale di “una visione politica miope della precedente amministrazione ha eleminato tutti questi vantaggi in una volta sola. Infine occorre sottolineare che in passato il servizio raccolta veniva espletato con modalità piena, poi è stato rimodulato al ribasso,con la riduzione dei servizi e del numero dei conferimenti. Praticamente paghiamo di più con meno servizi rispetto a quando siamo entrati nel lontano 2011”. Quali soluzioni adottare? “Ebbene, in concreto, allo stato attuale- spiega Santaniello- quali soluzioni sono possibili per abbattere i costi ed andare incontro ai bisogni dei cittadini? Oltre a quanto sopra esposto, si necessita innanzitutto di mettere in atto una giusta differenziata, anche attraverso una campagna di informazione e sensibilizzazione; secondo, bisogna effettuare controlli anagrafici e catastali così da regolarizzare la situazione fattuale: i costi fissi e variabili sono infatti legati ai mq delle abitazioni ed al numero dei componenti il nucleo familiare. È altresì evidente che il consiglio comunale nel decidere le modalità di pagamento deve usare il buon senso e venire incontro ai cittadini: tre mesi sono pochi, ne occorrono almeno sei per evitare soprattutto negli ultimi mesi dell’anno la sovrapposizione con altri pagamenti. Ridurre l’evasione significa evitare un buco di bilancio ma soprattutto evita al comune di trasformarsi da intermediario in parte attiva. Irpinia ambiente deve essere pagata e se i cittadini non pagano il Comune rimane esposto. Perciò il buon senso deve guidare le azioni dei consiglieri comunali”.

Un passaggio anche politico, quello relativo alla mancata adesione del giovane consigliere comunale al gruppo consiliare di “Futuro Nazionale” formato dal capolista della compagine civica in cui si era candidato alla amministrative, i consiglieri comunali Carmine Scibelli e Guerino Scafuro: “Colgo l’occasione per ringraziare per tutti i complimenti ricevuti dai cittadini di Quindici per la mia scelta di rimanere indipendente in consiglio- spiega Santaniello- La coerenza, innanzitutto. Io assicuro il mio costante impegno e, sebbene sono agli inizi, molte sono le cose che devo ancora imparare; farò sicuramente degli errori ma il mio obiettivo sarà sempre il bene della mia comunità. Ci tengo a precisare che il mio sarà sempre un confronto franco e leale, tant’è che confermo che questa amministrazione non ha certamente aumentato il ruolo, ma auspico che nel futuro si riescano a trovare insieme soluzioni per calmierare i prezzi delle tariffe. Infine ci tengo ad evidenziare che si deve giustamente guardare al futuro, ma tendendo sempre ben presente quanto effettivamente fatto nel passato”.