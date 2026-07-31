Simeone: “Blackout in Campania, basta disservizi e silenzi. I cittadini meritano risposte immediate

“Le continue interruzioni della fornitura elettrica che stanno interessando Napoli e numerosi comuni della Campania non possono essere derubricate a semplici inconvenienti o considerate una normalità. Ho chiesto chiarimenti formali all’Assessora regionale competente, a E-Distribuzione, a Terna e ad ARERA per conoscere le cause di questi blackout e soprattutto quali azioni concrete siano previste per evitare che situazioni simili continuino a ripetersi”, dichiara il consigliere regionale e capogruppo del gruppo Fico Presidente, Nino Simeone.

“È inaccettabile che, in piena emergenza caldo, migliaia di cittadini siano lasciati per ore senza energia elettrica, con gravi disagi soprattutto per anziani, persone fragili, famiglie, attività commerciali e imprese. Un servizio essenziale non può essere gestito nell’incertezza: chi ha responsabilità deve garantire efficienza, prevenzione e informazioni tempestive. I cittadini non possono scoprire cosa sta accadendo soltanto dopo l’interruzione del servizio”, prosegue Simeone.

“Non possiamo limitarci a spiegazioni generiche legate all’aumento dei consumi o all’utilizzo dei condizionatori. Le esigenze energetiche del territorio sono note da anni e le infrastrutture devono essere adeguate alle nuove condizioni climatiche. Ho proposto anche la creazione di una piattaforma pubblica che consenta ai cittadini di conoscere in tempo reale guasti, aree coinvolte, interventi in corso e tempi di ripristino. La Campania ha bisogno di una rete moderna, sicura e resiliente, non di risposte emergenziali ogni volta che si verifica un problema. È il momento di passare dalle giustificazioni ai fatti”, conclude Simeone.