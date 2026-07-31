Raccordo, all’alba di domani riapre la canna sud della Galleria “Monte Pergola” di Solofra

SOLOFRA- La transitabilità della canna del tunnel in direzione di Salerno consentirà di ripristinare il transito dei mezzi pesanti in entrambe le direzioni della galleria, garantendo così maggiore fluidità della circolazione in un periodo caratterizzato da significativi incrementi dei volumi di transito, oltre che dalla movimentazione delle merci prodotte dalle aziende conserviere, molto intensa nella stagione estiva.

Grazie alla messa in esercizio della canna sud (con la canna nord già in esercizio) sarà garantita la separazione dei flussi di traffico, su una corsia per ciascuna delle due canne, con potenziamento degli standard di sicurezza per i flussi veicolari.

Per consentire tale fruizione in sicurezza ed eseguire le attività tecniche necessarie alla rimozione dei new jersey installati in precedenza, nonché la realizzazione della segnaletica stradale, sarà necessaria la chiusura del tunnel dalle ore 22.00 di questa notte (venerdì 31 luglio) alle ore 6.00 di domattina.

La circolazione utilizzerà i percorsi alternativi segnalati in loco e già adottati in precedenza.

Nel dettaglio, nell’ambito dell’ampio intervento di restyling del tunnel – per un investimento complessivo di oltre 42 milioni di euro – è stata ultimata la fase principale delle attività: realizzato un nuovo rivestimento integrativo in calcestruzzo armato della galleria, ridefinita la sezione stradale con ampliamento delle corsie ed inserimento di banchine carrabili, di profili redirettivi a margine della piattaforma, adeguati i tre bypass carrabili esistenti, realizzato il rivestimento illuminotecnico con pannelli in alluminio; ultimate anche le opere in cemento armato anti-svio e l’installazione di barriere di sicurezza agli imbocchi del tunnel, oltre alla installazione degli impianti funzionali all’apertura ed alla nuova pavimentazione realizzata.

Nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 30 luglio, in relazione ad alcune ultime prove tecniche eseguite nella canna del tunnel in direzione di Salerno, si sono registrati alcuni disservizi relativi all’illuminazione della canna del tunnel in direzione di Avellino.

In questa fase permarranno – per entrambe le canne della galleria – il divieto di transito per i mezzi che trasportano merci pericolose, il limite di velocità di 40 km/h e la distanza minima di 100 metri rispetto al veicolo successivo.

Per l’ultimazione complessiva delle lavorazioni, a partire dalla fine del mese di agosto, si svolgerà un’ultima fase conclusiva relativa in particolare alla installazione e messa in esercizio della impiantistica nella configurazione definitiva, in ragione degli adeguamenti alle nuove normative subentrate di recente; si procederà, inoltre, al completamento dei bypass, anche in relazione ad ulteriori approfondimenti ed attività tecniche resesi necessarie in corso d’opera.

Per eseguire tali attività finali (la cui ultimazione è fissata entro l’anno) potranno rendersi necessarie alcune chiusure temporanee della nuova canna, che verranno programmate ad hoc in esclusivo orario notturno.

Solo in occasione di tali chiusure notturne, sarà attivato il dispositivo di circolazione a doppio senso nella canna in direzione Avellino.

A seguire, prenderà poi il via l’intervento (già finanziato, oggetto di separato appalto) per l’adeguamento anche della canna in direzione nord.