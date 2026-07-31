Estate a tavola: i consigli della nutrizionista Gelsomina Melchionne per combattere stanchezza e disidratazione

Con l’arrivo del caldo e l’aumento delle temperature, il nostro organismo è chiamato a un importante lavoro di adattamento. La sudorazione aumenta per mantenere stabile la temperatura corporea e, insieme ai liquidi, il corpo perde anche preziosi sali minerali come sodio, potassio e magnesio. Proprio per questo, durante l’estate, una corretta alimentazione diventa fondamentale per evitare spossatezza, cali di energia e disidratazione.

Nel tentativo di trovare sollievo dal caldo, però, spesso si commettono errori alimentari che possono avere l’effetto opposto rispetto a quello desiderato. Uno dei più frequenti è sostituire il pranzo o la cena con un grande piatto di sola frutta, come anguria o melone, oppure con un gelato. Una scelta apparentemente leggera, ma che dal punto di vista nutrizionale può rivelarsi poco efficace.

Un pasto composto quasi esclusivamente da zuccheri semplici provoca infatti un rapido aumento della glicemia, seguito da un calo altrettanto veloce. Il risultato è una sensazione di stanchezza, mancanza di energia e un ritorno precoce della fame. La soluzione migliore è puntare sull’equilibrio, inserendo frutta e verdura all’interno di un piatto completo, accompagnandole con proteine magre come pesce, legumi, uova o formaggi freschi e con grassi sani, ad esempio olio extravergine d’oliva e frutta secca. Questa combinazione rallenta l’assorbimento degli zuccheri e garantisce un senso di sazietà più duraturo.

Anche l’idratazione richiede maggiore attenzione nei mesi più caldi. Bere circa due litri di acqua al giorno può non essere sufficiente durante un’ondata di calore, perché con il sudore non perdiamo soltanto acqua, ma anche minerali essenziali. È importante quindi bere regolarmente durante tutta la giornata, senza aspettare lo stimolo della sete, che rappresenta già un primo segnale di disidratazione.

Un indicatore semplice per capire il proprio livello di idratazione è il colore delle urine: quando sono chiare indicano generalmente un buon equilibrio, mentre una colorazione più scura suggerisce la necessità di aumentare l’apporto di liquidi. Da limitare invece le bevande zuccherate, l’alcol e gli eccessi di bibite fredde, che possono favorire una maggiore perdita di liquidi e appesantire l’organismo.

L’estate offre naturalmente molti alimenti utili per il benessere del corpo e della pelle. Frutta e verdura di stagione sono ricche di acqua, vitamine e antiossidanti che aiutano a contrastare lo stress ossidativo provocato dall’esposizione al sole. Via libera quindi a cereali come farro, orzo, quinoa e riso integrale, perfetti anche freddi nelle insalate estive, accompagnati da verdure croccanti come cetrioli e zucchine.

Anche alcuni alimenti tipicamente estivi svolgono un ruolo importante nella protezione della pelle. I pomodori sono ricchi di licopene, un potente antiossidante la cui disponibilità aumenta se consumato insieme a un filo di olio extravergine d’oliva. Melone, albicocche e peperoni, invece, forniscono beta-carotene, utile per sostenere le difese naturali della pelle.

Durante le vacanze, inoltre, non è necessario trasformare ogni pasto in un calcolo di calorie. Il periodo di relax deve essere vissuto con equilibrio, senza sensi di colpa. Mangiare fuori fa parte dell’esperienza del viaggio e può essere gestito con alcune semplici accortezze.

Al ristorante è preferibile scegliere piatti completi e bilanciati, come un’insalata ricca con una fonte proteica, oppure un secondo di pesce accompagnato da verdure e una quota di carboidrati. Un piccolo accorgimento utile è chiedere condimenti e salse separatamente, così da poterli dosare in base alle proprie esigenze.

Da evitare invece la pratica di saltare i pasti per compensare una cena più abbondante. Rinunciare al pranzo per arrivare “più leggeri” alla sera può aumentare il senso di fame e portare a mangiare in modo meno controllato. Dopo un pasto più ricco è sufficiente scegliere una cena semplice e digeribile, senza ricorrere a restrizioni drastiche.

Anche chi trascorre le giornate al mare o in montagna può organizzare pranzi freschi e nutrienti senza rinunciare al gusto. La borsa frigo può contenere piatti unici a base di riso venere, farro o quinoa, arricchiti con ingredienti pratici come uova sode, feta, tonno, ceci e verdure di stagione come pomodorini, fagiolini e cetrioli.

Il gelato resta uno dei simboli dell’estate, ma va consumato nel modo giusto. Pur essendo un alimento piacevole e adatto al clima caldo, non dovrebbe sostituire un pasto principale perché è povero di fibre e proteine e ricco di zuccheri e grassi. Meglio gustarlo come merenda o dessert, all’interno di un’alimentazione equilibrata.

Affrontare l’estate a tavola non significa imporre rinunce rigide, ma imparare ad adattare le proprie abitudini ai nuovi ritmi del corpo. Puntare su alimenti freschi, piatti colorati e completi e una corretta idratazione permette di vivere la stagione calda con più energia e benessere.



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