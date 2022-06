Silenzio, si vota: in Campania 89 comuni alle urne, 14 in Irpinia. La nostra regione, in questa tornata elettorale per le amministrative, non vedrà al voto alcun capoluogo di provincia. Alle urne si recheranno i cittadini di 89 comuni su 550 (16,2%). Nello specifico sono 14 in provincia di Avellino, 11 nel Beneventano, 17 in provincia di Caserta, 34 in quella di Salerno e 13 nell’area metropolitana di Napoli.

Il turno di ballottaggio è previsto il 26 giugno nelle 12 città dove la popolazione supera la soglia dei 15mila abitanti (13,5%): Capua e Mondragone (Caserta), Acerra, Ischia, Nola, Portici, Pozzuoli, Sant’Antimo, Somma Vesuviana (Napoli), Agropoli, Mercato San Severino e Nocera Inferiore (Salerno).

Negli altri 77 comuni risiedono meno di 15mila persone (86,5%). A Torre Annunziata, popolosa città alle pendici del Vesuvio, nessun voto per il rinnovo del consiglio comunale e per la scelta del nuovo sindaco. Lo scorso 5 maggio, il Comune è stato sciolto per infiltrazioni legate alla criminalità organizzata.

A deciderlo il Consiglio dei ministri dopo che la Prefettura di Napoli aveva inoltrato la richiesta al Viminale. Adesso dovranno trascorrere almeno 18 mesi, prorogabili per ulteriori sei, prima che si possa tornare alle urne. Attualmente è al lavoro la Commissione straordinaria.

La campagna elettorale di questi ultimi mesi è stata piuttosto sottotono. Pochi i comizi in piazza e non tantissimi i volti noti della politica che hanno visitato i comuni al voto.