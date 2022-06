Covid, i contagiati in Irpinia: aumentano i positivi ad Avellino. Nel capoluogo, infatti, hanno contratto il virus 34 persone, numeri in crescita rispetto a ieri. In tutto, le persone contagiate nella provincia sono 145, su 757 tamponi processati, sia antigenici che molecolari.

Ma vediamo nel dettaglio

– 5, residenti nel comune di Aiello del Sabato;

– 2, residenti nel comune di Altavilla Irpina;

– 1, residente nel comune di Andretta;

– 2, residenti nel comune di Aquilonia;

– 6, residenti nel comune di Ariano Irpino;

– 1, residente nel comune di Atripalda;

– 5, residenti nel comune di Avella;

– 34, residenti nel comune di Avellino;

– 3, residenti nel comune di Bagnoli Irpino;

– 3, residenti nel comune di Baiano;

– 1, residente nel comune di Calitri;

– 2, residenti nel comune di Caposele;

– 2, residenti nel comune di Cesinali;

– 2, residenti nel comune di Chiusano San Domenico;

– 1, residente nel comune di Contrada;

– 1, residente nel comune di Domicella;

– 1, residente nel comune di Frigento;

– 1, residente nel comune di Gesualdo;

– 1, residente nel comune di Grottaminarda;

– 2, residenti nel comune di Grottolella;

– 3, residenti nel comune di Lacedonia;

– 6, residenti nel comune di Lioni;

– 1, residente nel comune di Manocalzati;

– 5, residenti nel comune di Mercogliano;

– 2, residente nel comune di Mirabella Eclano;

– 1, residente nel comune di Montecalvo Irpino;

– 1, residente nel comune di Montefalcione;

– 1, residente nel comune di Monteforte Irpino;

– 2, residenti nel comune di Montefredane;

– 2, residenti nel comune di Montefusco;

– 5, residenti nel comune di Montella;

– 1, residente nel comune di Montemiletto;

– 4, residenti nel comune di Montoro;

– 3, residenti nel comune di Moschiano;

– 2, residenti nel comune di Ospedaletto d’Alpinolo;

– 1, residente nel comune di Pietrastornina;

– 1, residente nel comune di Quindici;

– 2, residenti nel comune di Rocca San Felice;

– 1, residente nel comune di Rotondi;

– 1, residente nel comune di San Martino Valle Caudina;

– 1, residente nel comune di San Michele di Serino;

– 1, residente nel comune di San Sossio Baronia;

– 1, residente nel comune di Santa Lucia di Serino;

– 1, residente nel comune di Sant’Angelo all’Esca;

– 2, residenti nel comune di Savignano Irpino;

– 1, residente nel comune di Senerchia;

– 2, residenti nel comune di Serino;

– 6, residenti nel comune di Solofra;

– 1, residente nel comune di Sorbo Serpico;

– 2, residenti nel comune di Sperone;

– 1, residente nel comune di Sturno;

– 1, residente nel comune di Summonte;

– 1, residente nel comune di Taurano;

– 1, residente nel comune di Taurasi;

– 1, residente nel comune di Tufo.