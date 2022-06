FOTO / Palazzo Caracciolo, urne aperte: stasera il nuovo presidente della Provincia

Palazzo Caracciolo, urne aperte: stasera il nuovo presidente della Provincia di Avellino. Alle 8 in punto di questa mattina, l’unico seggo allestito, in piazza Libertà, è stato aperto per consentire le operazioni elettorali. Chiamati ad esprimere la propria preferenza 400 amministratori, tra sindaci e consiglieri comunali. Buonopane e D’Agostino si contendono la poltrona di presidente.

Come potete vedere anche dalle foto, l’affluenza è cominciata. I due candidati, in una breve ma intensa campagna elettorale, hanno battuto in lungo e in largo i 29 comuni i cui amministratori sono chiamati ad esprimere la propria preferenza. Le urne si chiuderanno alle 20, subito dopo avrà inizio lo spoglio.