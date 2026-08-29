Sicurezza e tutela dei lavoratori, denunciato un imprenditore ad Atripalda

Proseguono i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, finalizzati a verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e a contrastare il lavoro irregolare.
Nell’ambito di tali servizi, i Carabinieri della Stazione di Atripalda, unitamente a personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Avellino, hanno deferito alla Procura della Repubblica di Avellino un imprenditore del luogo, ritenuto responsabile di violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e tutela dei lavoratori.
Nel corso del controllo, i militari dell’Arma hanno riscontrato la mancata sottoposizione dei dipendenti alla prescritta visita medica, l’omessa formazione professionale dei lavoratori, nonché l’installazione di telecamere all’interno dell’attività in assenza della prescritta autorizzazione.
È stata inoltre accertata la presenza di manodopera non regolarmente assunta, circostanza che ha comportato l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Oltre al deferimento in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria, sono state contestate sanzioni penali per circa 9.000 euro e sanzioni amministrative per 6.400 euro.
Tali controlli proseguiranno sull’intero territorio provinciale, con l’obiettivo di prevenire e contrastare ogni forma di violazione delle disposizioni poste a tutela della sicurezza e dei diritti dei lavoratori.
Il denunciato è persona sottoposta a indagini e, in quanto tale, presunta innocente sino alla condanna definitiva.