Teora, rifiuta gli accertamenti tossicologici: denunciato 30enne in possesso di hashish e cocaina

In linea con le direttive del Prefetto, Dott.ssa Franca Fico, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha ulteriormente intensificato i servizi di controllo del territorio in tutta l’Irpinia.

Le attività sono finalizzate alla prevenzione dei reati in genere e alla sicurezza stradale, sia lungo le principali arterie viarie che nei centri abitati.

È in tale contesto che i Carabinieri della Stazione di Teora hanno proceduto al controllo di un 30enne del posto, fermato alla guida della propria autovettura nel corso di un servizio svolto in orario notturno.

Insospettiti dall’anomalo atteggiamento manifestato dal giovane, i militari operanti hanno proceduto agli accertamenti del caso, rinvenendo nella sua disponibilità modiche quantità di hashish e cocaina.

L’automobilista, inoltre, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti finalizzati a verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

A carico del 30enne è scattata pertanto la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, il ritiro della patente di guida, il sequestro preventivo dell’autovettura, nonché la segnalazione alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90.

La sostanza stupefacente rinvenuta è stata sottoposta a sequestro.

Il denunciato è persona sottoposta a indagini e, in quanto tale, presunta innocente sino alla condanna definitiva.