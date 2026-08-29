La Scandone ha un nuovo capitano: è Fabio Stefanini

La Scandone Avellino comunica di aver affidato a Fabio Stefanini il ruolo di capitano della prima squadra per la stagione sportiva 2026/2027.

Giunto alla sua terza stagione in maglia biancoverde, Stefanini rappresenta un punto di riferimento per il gruppo e per l’intero ambiente Scandone. La nomina costituisce il riconoscimento delle

qualità umane e sportive dimostrate nel corso del suo percorso ad Avellino: leadership, esperienza, spirito di sacrificio e profondo senso di appartenenza.

Nella passata stagione è stato uno dei protagonisti della promozione in Serie B Interregionale, contribuendo in maniera significativa alla promozione della Scandone in Serie B Nazionale. Il suo apporto è risultato prezioso non soltanto sul parquet, ma anche all’interno dello spogliatoio, dove ha saputo mettere la propria esperienza al servizio dei compagni e della squadra.

Fabio avrà ora il compito e l’onore di guidare il gruppo biancoverde nella nuova e impegnativa avventura in Serie B Nazionale, incarnando i valori che da sempre contraddistinguono la Scandone: impegno, responsabilità, rispetto e attaccamento alla maglia.

La scelta di affidargli i gradi di capitano si inserisce nel segno della continuità e testimonia la piena fiducia della società, dello staff tecnico e dei compagni nei confronti di un atleta che ha dimostrato, con il lavoro e con l’esempio quotidiano, di meritare questo importante riconoscimento.

Buon lavoro, Capitano.