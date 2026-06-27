Sicurezza stradale, il consigliere provinciale Iovino: interventi prioritari nel Vallo di Lauro

VALLO LAURO- Sicurezza stradale al centro dell’agenda del consigliere provinciale Umberto Iovino, che ha gia’ interessato, come ha fatto sapere in una nota “il presidente della Provincia Fausto Picone, sensibile e attento alle problematiche che interessano i diversi territori, portando alla sua attenzione le criticità che riguardano numerosi tratti stradali di competenza della Provincia di Avellino in cui permangono evidenti carenze sotto il profilo della sicurezza stradale. Sono diversi i tratti di competenza provinciale sui quali, nel corso degli anni, si sono verificati incidenti anche gravi. L’ultimo, avvenuto pochi giorni fa, è costato la vita a un bambino di dieci anni, una tragedia che ha profondamente colpito l’intera comunità. Proprio quel tratto di strada presenta diverse criticità: tornanti particolarmente stretti, una forte pendenza e una visibilità molto limitata, elementi che rendono necessario un attento approfondimento tecnico. Nei prossimi sara’ avviata un’interlocuzione con il presidente, i tecnici della Provincia e gli amministratori del territorio interessato per valutare gli interventi più idonei e individuare la migliore soluzione possibile, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e mettere in campo interventi concreti, per evitare pericoli per la sicurezza stradale ed evitare ulteriori tragedie..”