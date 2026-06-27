Christian, il ringraziamento dei familiari a cittadini e istituzioni: siete stati una luce nel buio

MOSCHIANO- Il ringraziamento pubblico ad istituzioni civili e religiose, scuola, forze dell’ ordine e tutti quanti hanno partecipato al terribile lutto per la perdita del piccolo Christian. Quello espresso in un messaggio dalla famiglia del bimbo deceduto lunedi’ a Lauro dopo la cerimonia funebre di ieri, alla quale hanno partecipato centinaia di persone. “Con il cuore lacerato e con una strada buia in cui siamo smarriti da lunedi’ , crediamo che sia il tempo di dire grazie. Grazie a tutti voi, che siete stati una luce nel momento di buio profondo e di infinito dolore, in una notte che ci ha avvolto all’ improvviso e ci ha reso impotenti. Ogni lacrima versata per il nostro Christian, ogni abbraccio, ogni parola per ricordarlo, ogni gesto di affetto, la dolcezza dei cuori dei suoi compagni di scuola e di gioco, quella purezza nei loro occhi lucidi per il pianto, la solidarietà nel dolore per la piu’ crudele e inaccettabile delle perdite, il sostegno delle istituzioni, il lavoro delle forze dell’ordine anche nel giorno dell’ultimo saluto e le parole di Don Cosimo insieme alla vicinanza della Chiesa sono state luci che hanno permesso di attraversare una parte del buio che ci attanaglia. Di questo saremo infinitamente grati a tutti voi, perché sapere di avere questo calore può aiutare a combattere il freddo gelido che viviamo in queste ore. Grazie dalla famiglia Romano”.