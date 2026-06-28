Prima assise, si parte giovedì

Giovedì 2 luglio, alle ore 9, si riunirà per la prima volta il nuovo Consiglio comunale di Avellino. La seduta, convocata dal sindaco Nello Pizza, si aprirà con la convalida degli eletti, il giuramento del primo cittadino e la comunicazione della nuova Giunta.
Tra i punti più attesi c’è l’elezione del presidente del Consiglio comunale. Secondo le indiscrezioni della vigilia, il nome in pole resta quello di Nicola Giordano. Da definire anche gli assetti delle opposizioni, che potrebbero presentarsi divise in aula. La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sul sito del Comune.