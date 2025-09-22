Sicurezza in Irpinia, domani vertice in Prefettura

Domani 23 settembre, alle ore 9:30, presso la Prefettura di Avellino, si terrà una riunione del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Prefetto Rossana Riflesso, alla presenza del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino e le Forze dell’Ordine, con l’obiettivo di fare un punto della situazione sulla sicurezza nella provincia da ogni profilo.