Montoro in udienza da Papa Leone XIV

Con grande emozione la comunità di Montoro incontrerà Papa Leone XIV in occasione dell’udienza generale in Vaticano del 24 settembre. Un momento particolarmente significativo, che rinsalda lo speciale legame con il pontefice, già in passato in visita nella città irpina quando era cardinale.

L’incontro rappresenta l’atto conclusivo delle celebrazioni dedicate a San Nicola da Tolentino e segna un nuovo capitolo nello storico rapporto tra Montoro e il Santo Padre. Già lo scorso maggio Papa Leone XIV aveva fatto sentire la sua vicinanza inviando una lettera di ringraziamento al sindaco Salvatore Carratù per gli auguri ricevuti, accompagnata dalla benedizione apostolica per l’intera comunità.