Assemblea Alto Calore, i sindaci si incontreranno a Pietradefusi

I sindaci i cui comuni sono serviti da Alto Calore Servizi si incontreranno venerdì 26 settembre, alle ore 18:00, presso la Casa municipale di Pietradefusi – frazione Dentecane, in piazza Dante Troisi – per definire una linea comune in vista dell’assemblea dei soci convocata per il prossimo 30 settembre.

L’incontro nasce dall’esigenza di fare chiarezza e dalla volontà di rivendicare con forza il ruolo e la responsabilità dei Comuni, che in questi anni hanno sostenuto con impegno e sacrificio un percorso complesso, spesso al limite dell’insostenibile.

I sindaci, protagonisti e primi rappresentanti delle comunità locali, intendono elaborare una posizione condivisa per affrontare in maniera unitaria le sfide che attendono l’ente e, soprattutto, per difendere i cittadini che da troppo tempo subiscono disagi e difficoltà legati alla gestione del servizio idrico.

L’incontro di Pietradefusi sarà quindi un momento di confronto, coesione e responsabilità, con l’obiettivo di dare voce ai territori e riaffermare la centralità dei Comuni in una vicenda che li riguarda da vicino.