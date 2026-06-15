Sicurezza ferroviaria, domani esercitazione ad alta complessità tra Ariano e Montecalvo

Si svolgerà nella mattinata di domani, all’interno della galleria Cristina, lungo la tratta Montecalvo – Ariano Irpino della linea Caserta – Benevento – Foggia, una complessa attività addestrativa di Protezione Civile finalizzata a testare l’efficienza del dispositivo di risposta in caso di emergenza in ambito ferroviario.

Lo scenario ipotizzato prevede l’insorgere di un principio d’incendio a bordo di un convoglio, rappresentato da un mezzo d’opera in trasferimento da Caserta verso Foggia. Dopo la segnalazione del personale di bordo, il macchinista procederà all’arresto del treno all’interno della galleria e saranno immediatamente avviate le misure previste dai protocolli di sicurezza, con la contestuale richiesta di intervento agli enti competenti attraverso la Sala Operativa di RFI .

L’iniziativa, coordinata dalla Prefettura di Avellino, consentirà di mettere alla prova il livello di integrazione tra le diverse strutture chiamate ad operare in situazioni critiche, valutando l’efficacia delle comunicazioni, la tempestività delle procedure, le modalità di impiego delle risorse disponibili e l’adeguatezza dei sistemi utilizzati. L’attività offrirà inoltre l’opportunità di sperimentare il Piano di Emergenza Interno e il Piano di Emergenza e Soccorso, di prossima approvazione ai sensi del Decreto del 4 marzo 2025, relativo alle gallerie Starza, Ariano e Cristina.

Parteciperanno alle operazioni Rete Ferroviaria Italiana e FS Security del Gruppo FS Italiane, la Protezione Civile della Regione Campania, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, la Centrale Operativa Territoriale 118, il Referente Sanitario Regionale, le Forze dell’Ordine, la Polfer di Benevento, la Polizia Stradale, il Comune di Ariano Irpino e le associazioni di volontariato del territorio.

L’attività si inserisce nel percorso di pianificazione e preparazione promosso dalla Prefettura di Avellino per consolidare il coordinamento interistituzionale e rafforzare la capacità di risposta del territorio di fronte ad eventi che richiedano il concorso di più soggetti operativi.

La prova si svolgerà senza alcun impatto sul traffico ferroviario, sfruttando l’interruzione già programmata della linea per i lavori di potenziamento della nuova infrastruttura Alta Velocità/Alta Capacità Napoli – Bari.