Maltrattamenti ai genitori, il Gip rigetta l’incidente probatorio: la Cassazione annulla

AVELLINO- I magistrati della Sesta Sezione Penale della Cassazione hanno annullato il decreto di rigetto del GIP del Tribunale di Avellino della richiesta di incidente probatorio in sede di indagine preliminare per un caso di maltrattamenti in famiglia ai danni degli anziani genitori da parte di un cinquantenne di Aiello del Sabato. La difesa, l’avvocato Carmine Pascarosa, aveva chiesto di procedere con l’escussione delle parti offese del reato, i genitori del cinquantenne arrestato. Una decisione che e’ stata annullata dalla Corte di Cassazione, disponendo la trasmissione degli atti al Gip per il prosieguo dell’attività istruttoria.
Redazione Irpinia
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