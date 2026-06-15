Sabino Morano nominato nell’Assemblea Nazionale di Futuro Nazionale

Si è conclusa la due giorni della Costituente nazionale di Futuro Nazionale, il movimento politico guidato dal Generale Roberto Vannacci, che ha visto la partecipazione di delegati provenienti da tutta Italia per definire l’assetto organizzativo del partito e avviare la nuova fase di radicamento sui territori. Al termine dei lavori sono stati nominati i settanta componenti dell’Assemblea Nazionale. Cinquanta membri sono stati designati dalle assemblee territoriali, mentre altri venti sono stati scelti direttamente dal leader del movimento, il Generale Roberto Vannacci. Tra questi ultimi figura Sabino Morano, storico esponente della destra irpina, da mesi impegnato attivamente nella fase costituente di Futuro Nazionale e nel lavoro di organizzazione politica sul territorio. L’annuncio è stato dato dal Coordinatore Nazionale Massimiliano Simoni che, poco prima dell’intervento conclusivo del Generale Vannacci, ha letto l’elenco dei nomi chiamati a far parte dell’Assemblea Nazionale del partito.

Particolarmente significativa si è rivelata la partecipazione delle comunità militanti di Irpinia e Sannio, che hanno espresso ben diciannove delegati alla Costituente nazionale, a testimonianza del forte radicamento territoriale e dell’impegno profuso negli ultimi mesi.

«Desidero ringraziare il Generale Roberto Vannacci e il Coordinatore Nazionale Massimiliano Simoni per la fiducia che hanno voluto accordarmi – dichiara Sabino Morano –. Un ringraziamento speciale va alle comunità militanti dell’Irpinia e del Sannio per il grande lavoro svolto in questi mesi, che ha consentito ai nostri territori di essere protagonisti di questa importante fase costituente. Voglio inoltre esprimere la mia gratitudine a Lello Di Capua per il grandissimo lavoro di organizzazione svolto in Campania durante tutto il percorso costituente del partito, un impegno prezioso che ha contribuito in maniera determinante alla crescita e al radicamento di Futuro Nazionale nella nostra regione.

Ora si apre una grande stagione di costruzione del partito sui territori, una fase che vedrà il coinvolgimento di tutte le energie positive disponibili per rafforzare la nostra presenza e dare voce alle istanze delle comunità locali».

La nomina di Morano rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro politico svolto in Campania e conferma il ruolo centrale che Irpinia e Sannio avranno nel percorso di crescita e consolidamento di Futuro Nazionale.