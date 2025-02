Sicurezza e controlli in Val Fortore: Carabinieri in azione

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo sono stati impegnati in un servizio di controllo del territorio, effettuato ad ampio raggio nei comuni della Val Fortore e finalizzato a garantire la sicurezza dei cittadini locali e dei tanti che transitano per i più disparati motivi, particolarmente mirato aprevenire i reati predatori e le truffe.

Le pattuglie dell’Aliquota Radiomobile e delle Stazioni dipendenti dalla Compagnia hanno perlustrato i centri urbani e le zone rurali,focalizzando i controlli su 117 persone, 83 veicoli e 9 esercizi pubblici.

Nel corso degli accertamenti svolti in strada un giovane è statosegnalato amministrativamente alla Prefettura di Benevento poichétrovato in possesso di quasi mezzo grammo di cocaina, sottoposta a sequestro.

Sono state inoltre elevate 8 sanzioni amministrative per 8.725 eurocomplessivi, con sequestro di 1 automobile condotta senza patente, poiché revocata e di 1 macchina che circolava senza la copertura assicurativa rca obbligatoria, contestando infrazioni percircolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo,mancata revisione e sorpasso pericoloso, con decurtazione di 8punti da patenti di guida.

Particolare attenzione è stata concentrata anche sulla rilevazione di persone la cui presenza nel territorio non era giustificabile. Questa specifica attività di prevenzione ha portato, dall’inizio dell’anno, alla proposta d’emissione, da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza,di 4 fogli di via obbligatorio con divieto di ritorno nei comuni ove sono avvenuti i controlli nei confronti di altrettanti soggetti già notialle Forze dell’Ordine e non del posto.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento sono quotidianamente impegnati nel controllo e nella vigilanza del territorio allo scopo di tutelare la sicurezza dei cittadini presso le loro abitazioni, nei luoghi pubblici e lungo le strade.