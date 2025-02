Il Club Venticano Biancoverde a Casa Sanremo: “Porteremo con orgoglio i colori dell’Avellino Calcio”

Il Club Venticano Biancoverde si prepara a fare il suo ingresso a Casa Sanremo in vista del Festival di Sanremo 2025. Con il motto “Passione biancoverde, orgoglio irpino. Sosteniamo l’Avellino con cuore e grinta”, il club si distingue per il suo impegno a sostenere la squadra di calcio dell’Avellino, rappresentando con fierezza il legame tra la città e le sue radici.

Il club, che vanta un numero crescente di soci, è stato il primo a ufficialmente associarsi all’Avellino Calcio, unendo un ampio gruppo di tifosi e appassionati insieme al presidente Saverio Addonizio.

“Sanremo non è solo un’opportunità musicale, ma anche una vetrina per il calcio, in particolare per realtà come l’Avellino”, afferma Saverio Addonizio, presidente del Club Venticano Biancoverde. “Porteremo con orgoglio i colori dell’Avellino Calcio a Casa Sanremo, grazie a Terre d’Irpinia. Sarà un’occasione per far conoscere e apprezzare la nostra storia sportiva anche in un contesto prestigioso come quello della kermesse musicale”.

In vista di questa prestigiosa partecipazione a Casa Sanremo, Rosanna Zampetti, Vicepresidente del Club Venticano Biancoverde, afferma: “Ci prepariamo per un nuovo traguardo firmato Casa Sanremo. Il nostro club sarà partecipe di questo evento per rappresentare un legame di sport con il calcio attraverso la città e la provincia. Ci vediamo nel Paese dei fiori”.

Il viaggio del Club Venticano Biancoverde a Sanremo non è solo una questione di sport, ma anche di cultura, tradizione e identità, elementi che il club vuole trasmettere a un pubblico più ampio. Con un impegno costante e un forte senso di appartenenza, il club si prepara a far brillare i colori biancoverdi sotto i riflettori nazionali, confermando ancora una volta il proprio legame indissolubile con la squadra e il territorio portando avanti un messaggio di passione e orgoglio che va ben oltre il calcio.