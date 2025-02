Il 15 febbraio, alle ore 10:30, il Centro Sociale di Villa San Nicola a Cesinali ospiterà l’Open Day della Scuola di strumenti e tradizioni popolari, un evento organizzato dall’Associazione Amici della Rosamarina. Un’occasione unica per esplorare e approfondire il mondo delle tradizioni popolari e della musica tradizionale, con un focus speciale sulle opportunità per i giovani irpini.

Al tavolo dei relatori, esperti e protagonisti del settore: Marco Renzulli, Giovanni De Vita, Piero Ricci, Livio Serra, Gianluca Zammarelli, Valter Vivarelli e Pietro Giliberti, presidente dell’Associazione Amici della Rosamarina. L’incontro sarà moderato da Roberto D’Agnese, referente per la Regione Campania del Centro di Coordinamento delle Maschere Italiane.

L’incontro offrirà un momento di confronto e riflessione su come far diventare l’area dell’Alta Valle del Sabato un vero e proprio centro di riferimento per le tradizioni popolari, creando nuove opportunità di scambio e crescita culturale.

Il tema centrale sarà anche quello della connessione tra le tradizioni popolari e le nuove generazioni, con una “reunion” di giovani e giovani visioni che guardano al futuro, ma senza dimenticare le radici culturali che rendono unica la nostra terra. Sarà un’opportunità per i giovani irpini e per tutti coloro che vogliono contribuire a mantenere vive le tradizioni e la cultura del territorio.