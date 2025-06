Sicurezza del territorio: sinergia istituzionale in Prefettura con ABI e Poste Italiane

Un impegno concreto e condiviso per rafforzare la sicurezza sul territorio, con uno sguardo attento all’innovazione e alla prevenzione. È questo il senso della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è svolta questa mattina presso la Prefettura di Avellino, presieduta dal Prefetto Rossana Riflesso con la partecipazione delle Forze dell’Ordine.

Un incontro articolato, che ha visto, in apertura, la presenza dei rappresentanti dell’ABI (Associazione Bancaria Italiana) e di Poste Italiane, convocati per un esame approfondito sugli episodi di rapina e danneggiamento agli sportelli ATM registrati nelle ultime settimane.

Oltre all’analisi dei dati, è emersa una forte volontà di collaborazione istituzionale ed è stato condiviso l’obiettivo di intervenire con azioni mirate. Con ABI si procederà alla definizione di un protocollo d’intesa, che consentirà l’adozione di strumenti e tecnologie di nuova generazione per la protezione degli sportelli automatici e degli istituti bancari, in stretta sinergia con le Forze dell’Ordine.

Anche con Poste Italiane si è avviato un confronto costruttivo sulle soluzioni innovative già introdotte e su quelle in fase di sviluppo, valutando congiuntamente la possibilità di ulteriori interventi mirati nei territori maggiormente esposti. Il tutto in un’ottica di prevenzione, modernizzazione e presidio del territorio.

«La collaborazione con ABI e Poste è un tassello fondamentale per migliorare la sicurezza, soprattutto nei contesti più vulnerabili – ha dichiarato il Prefetto Riflesso –. Le nuove tecnologie, se affiancate da un presidio capillare, possono rappresentare un efficace strumento di prevenzione».

In prosecuzione dei lavori, sono stati ascoltati anche i Sindaci di Grottaminarda e Andretta, che hanno segnalato alcuni episodi di furto nei rispettivi comuni. Pur non registrandosi, al momento, un incremento dei reati, il Comitato ha ritenuto opportuno rafforzare la presenza delle Forze dell’Ordine, con particolare attenzione alle aree periferiche e alle principali vie di accesso.

Durante l’incontro è stata, inoltre, sottolineata la necessità di potenziare i sistemi di videosorveglianza comunali e il ruolo della polizia locale, fondamentale nel presidio quotidiano e nella prevenzione diffusa.

Il Prefetto ha ribadito l’importanza di un approccio coordinato e partecipato: «La sicurezza è una responsabilità condivisa, che richiede la collaborazione tra istituzioni, enti locali, operatori economici e cittadini. Solo attraverso un’azione congiunta è possibile garantire risposte efficaci e tempestive».