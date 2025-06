Irpinia-Sannio Capitale Italiana del Dono 2025, la celebrazioni del CESVOLAB

Il Centro di Servizio per il Volontariato Irpinia Sannio ETS – Cesvolab – si avvicina all’Assemblea Annuale dei Soci, che si terrà presso il Green Park Hotel 4 Stelle di Mercogliano. Questo evento, in programma domani, venerdì 27 giugno 2025, rappresenta sia il momento di chiusura e bilancio dell’anno 2024, sia un’occasione preziosa per avviare ufficialmente il progetto “Irpinia Sannio Capitale Italiana del Dono 2025”.

L’assemblea sarà aperta a tutte le 255 associazioni associate, ai volontari e alle 196 comunità dei Comuni di Irpinia e Sannio coinvolti nel progetto Capitale Italiana del Dono 2025. Un momento di confronto e progettualità finalizzato a rafforzare il tessuto sociale e a promuovere iniziative concrete di solidarietà.

L’evento mira a mettere al centro il valore universale del dono, coinvolgendo l’intera comunità in un percorso di solidarietà, partecipazione e responsabilità sociale. La giornata sarà l’occasione per presentare il programma di eventi territoriali itineranti che accompagneranno il territorio interprovinciale di Avellino-Benevento verso la grande celebrazione di ottobre, con iniziative rivolte a cittadini, associazioni, scuole e istituzioni.

Il Presidente dell’Istituto Italiano della Donazione, Ivan Nissoli, evidenzia: “Irpinia-Sannio come Capitale Italiana del Dono rappresenta un esempio di come i territori possano diventare laboratori di partecipazione, fiducia e crescita sociale. Il dono è una leva potente che rafforza la coesione e la responsabilità collettiva. Siamo felici di accompagnare questa iniziativa, che mette al centro la comunità e la cultura del dono come strumenti di progresso condiviso.”

Durante l’assemblea di domani, si ripercorrerà il percorso del CSV Irpinia-Sannio attraverso testimonianze di presidenti, associazioni promotrici e operatori di volontariato che hanno contribuito alla crescita e al radicamento della cultura del dono nelle province di Avellino e Benevento.

Il Presidente del CSV, Raffaele Amore, sottolinea: “Questa giornata vuole essere un momento di condivisione, memoria e visione futura. Sono vent’anni di impegno silenzioso e passione, che hanno costruito una comunità solida e coesa. È nostro compito custodire questa eredità e continuare a promuovere spazi di partecipazione autentica, affinché il volontariato rimanga motore di cambiamento e coesione sociale.”

Interverranno personalità di rilievo nazionale, regionale e locale tra cui, oltre ai Presidenti Amore e Nissoli già citati, il Presidente della Rete Nazionale dei CSV dott.ssa Chiara Tommasini e il Presidente dell’Organismo Territoriale di Controllo sui Centri di Servizio per il Volontariato Campania-Molise dott. Domenico Credendino.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano di Donazione, è gratuito ed aperto a tutti.