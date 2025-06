Cantiere Dem, Manzi (PD): “Difendere le scuole delle aree interne dai tagli delle risorse”

Durante l’incontro di Cantiere Democratico, questo pomeriggio al Circolo della Stampa di Avellino, la parlamentare PD Irene Manzi è intervenuta sulle questioni che riguardano la pubblica istruzione: “Il futuro è proprio un’azione esattamente contraria rispetto a quella che il Governo sta mettendo in atto. Pochi giorni fa il Ministro Giorgetti ci ha quasi consigliato di rassegnarci all’inverno demografico e quindi al taglio delle risorse che colpiscono proprio i territori e le aree interne. Noi ribadiamo invece che proprio di fronte alla denatalità, alla diminuzione del numero degli alunni, quelle risorse che sono nel bilancio del Ministero dell’Istruzione lì devono rimanere, proprio per valorizzare e per difendere quelli che sono i presidi dell’entroterra, per rivedere politiche sciagurate come quella del dimensionamento scolastico che proprio in questi territori tra l’altro produce degli effetti molto penalizzanti e mantenere, valorizzare anche quelle esperienze didattiche che proprio nei piccoli centri si sono realizzate, di scuole innovative, dove si fa una didattica innovativa e dove si mantengono soprattutto i presidi scolastici e non li si elimina”.

“La nostra proposta – ha concluso Manzi – è proprio quella di mantenere le risorse. In questo momento è in atto una serie di tagli alla scuola. Quelle risorse che ci sono e che vengono giustificate col taglio delle cattedre devono rimanere lì, bisogna rivedere il numero degli alunni per classe, bisogna riconsiderare, ridiscutere il dimensionamento scolastico che accorpa le dirigenze scolastiche e quindi penalizza di fondo anche la qualità della didattica, bisogna mettere in atto risorse per rinnovare tra l’altro anche gli edifici scolastici, quindi come già fatto dai governi di centro-sinistra, devo dire investimenti significativi proprio sull’edilizia scolastica”.