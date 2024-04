Furti, il Comitato a Cervinara. I sindaci: “Segnale di vicinanza dello Stato”

“La riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si è svolta questa mattina nella sala della cultura a Cervinara, rappresenta un netto e chiaro segnale di vicinanza e di affezione dello Stato verso le esigenze dei cittadini dei comuni della Valle Caudina irpina”. Lo scrivono in una nota i I Sindaci Caterina Lengua (Cervinara), Pasquale Pisano (San Martino Valle Caudina), Giuseppe Ilario (Rotondi) e Roberto Del Grosso (Roccabascerana).

“Per questo ringraziamo il Prefetto Paola Spena, che ha presieduto i lavori con la consueta e riconosciuta professionalità; la ringraziamo anche per aver voluto fortemente che questa riunione si svolgesse proprio a Cervinara con la presenza autorevole del capo della Procura della Repubblica, Domenico Airoma, e con il contributo dei vertici provinciali delle forze dell’ordine, nelle persone del Questore Pasquale Picone, dei Comandanti provinciali dei Carabinieri, Colonnello Domenico Albanese, e della Guardia di Finanza, colonnello Salvatore Minale.

Nel corso della riunione, unanime è emerso l’apprezzamento per la risposta ferma ed efficace che le forze di polizia hanno dato nel giro di pochissimi giorni all’esigenza di sicurezza dei cittadini, alla luce degli ultimi eventi e che ha consentito di ripristinare un clima di fiducia e di normalità all’interno delle comunità. Non solo, nel corso dei lavori sono state evidenziate le attività di contrasto ai fenomeni di micro e di macro criminalità, attività che non solo continueranno ma verranno ulteriormente rafforzate. Continuerà il controllo generalizzato del territorio, attraverso l’interlocuzione costante con le amministrazioni locali e le comunità.

Cosa non marginale, i vertici delle forze dell’ordine, lo stesso procuratore e il prefetto hanno rimarcato l’invito ai cittadini a collaborare perché, come è emerso dalla riunione, denunciare conviene. Per questo ringraziamo i cittadini per la collaborazione sin qui offerta e per quanto continueranno a fare in un’ottica di sicurezza partecipata” concludono i sindaci della Valle Caudina.