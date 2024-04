Neve e grandine: l’Irpinia torna in inverno

Dal caldo decisamente estivo dei giorni scorsi alla neve e grandine di questo pomeriggio.

Come preventivamente annunciato, l’Irpinia è tornata in inverno con temperature molto più rigide rispetto alle scorse giornate. Sul Partenio, come si apprende dalla pagina Facebook dell’Osservatorio Metereologico di Montevergine, alla quota di 1.480 metri s.l.m, si è depositato anche un leggero e irregolare strato di neve. I fiocchi si sono spinti sino a quota dell’Osservatorio, dove si è registrata una temperatura di +1°C. Neve anche sul Laceno a quota 1.200 metri verso piano l’Acernese.

Forte grandinata, invece, sulla fascia del Partenio. I quantitativi di pioggia di maggiore rilievo sono stati osservati nella Valle del Sabato, nel solofrano e nella media Valle del Calore.