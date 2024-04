Inchiesta “Dolce Vita”: arrestato il sindaco dimissionario Gianluca Festa

Dalle prime luci dell’alba è in corso da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino e del personale del Nucleo Investigativo e dell’Aliquota di PG della Guardia di Finanza della Procura di Avellino un’operazione nell’ambito dell’inchiesta sugli appalti e gli affidamenti al Comune di Avellino. Sono in corso anche esecuzioni di misure cautelari a carico di ex amministratori e dirigenti disposte dalla Procura di Avellino guidata dal Procuratore Domenico Airoma.

Misura cautelare ai domiciliari anche per l’ex sindaco Gianluca Festa e due professionisti già coinvolti nell’inchiesta e nelle perquisizioni dei giorni scorsi. In corso perquisizioni locali a carico di altri indagati, tra cui l’ex vicesindaca del Comune di Avellino Laura Nargi.