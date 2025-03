Si rinnova la tradizione con la Mascarata Serinese

Questa mattina, presso il circolo della stampa di Avellino, è stato svelato l’evento conclusivo della “Mascherata Serinese”, la tradizionale manifestazione organizzata dal Comune di Serino. Durante la conferenza stampa, il sindaco Vito Pelosi, insieme alle delegate Franca Filarmonico e Carmelina Amoroso, ha presentato il programma dell’evento che si terrà martedì 4 marzo in piazza Cicarelli.

L’evento, come sottolineato dal primo cittadino, sarà l’occasione per riunire la comunità serinese in nome della tradizione, della cultura e del folclore. “Come ogni anno – ha dichiarato Pelosi – la Mascherata Serinese rappresenta un momento di condivisione e di celebrazione delle nostre radici. Un’opportunità per trasmettere ai più giovani una parte fondamentale del nostro patrimonio, grazie anche all’impegno delle associazioni Ma.Bi., Rivus, e Mascarata Canalese, nonché della preside Antonella De Donno, che con progetti nelle scuole, ogni anno contribuiscono alla preservazione di questa tradizione”.

Martedì 4 marzo, l’appuntamento è fissato per le 13.30, con partenza da Piazza Circelli e conclusione a Canale, dove si terrà la chiusura ufficiale del Carnevale. L’evento, che vedrà il coinvolgimento dei gruppi Ma.Bi., Rivus e Mascarata Canalese, si caratterizzerà per il colorato corteo di maschere e la festosa atmosfera. Durante tutte le manifestazioni, però, è stato specificato che l’uso di spray, uova, farina e altre sostanze irritanti sarà vietato, al fine di garantire la sicurezza e il divertimento di tutti i partecipanti.

La Mascarata Serinese ha radici profonde nella tradizione carnevalesca dell’Irpinia e rappresenta uno degli eventi più attesi e partecipati dalla comunità locale. Le sue origini risalgono ai secoli passati, quando i riti popolari segnavano il passaggio dall’inverno alla primavera. Il corteo, che si snoda tra le vie del paese, è accompagnato da danze, canti e musiche folkloristiche, che conferiscono alla manifestazione un’atmosfera unica, in cui si mescolano tradizione, allegria e un forte senso di comunità.

Nel corso degli anni, la Mascarata Serinese ha acquisito una struttura sempre più definita, trasformandosi in un evento di richiamo non solo per la popolazione di Serino, ma anche per i tanti turisti che ogni anno giungono in paese per assistere alle sfilate. I partecipanti, indossando costumi tradizionali e maschere colorate, rendono omaggio alla storicità e alla cultura locale, regalando al pubblico uno spettacolo vibrante e coinvolgente.

Concludendo, il sindaco Pelosi ha ribadito l’importanza della Mascarata come un vero e proprio patrimonio della comunità di Serino, che continua a crescere e a evolversi, mantenendo salde le radici nella tradizione. Il 4 marzo, la piazza Cicarelli e le strade di Serino diventeranno, ancora una volta, il palcoscenico di un evento che celebra la gioia, il folklore e la forza di una comunità che sa come mantenere vivi i propri valori e la propria storia.