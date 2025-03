Atripalda, congresso cittadino di Fratelli d’Italia

Si è svolto ieri il primo congresso cittadino di Fratelli d’Italia, presso la sala lettura della biblioteca comunale di Atripalda “Leopoldo Cassese”.

A prendervi parte, oltre alla coordinatrice provinciale Ines Fruncillo, anche Modestino Iandoli e Franco Mazzariello, consigliere provinciale e presidente del consiglio comunale di Atripalda.

Dopo gli interventi della dirigenza provinciale, ha preso la parola Antonio Prezioso (che aveva proposto la sua candidatura a coordinatore cittadino) per esporre le linee programmatiche e presentare la squadra, composta da Carmine Cetro, Andrea Marena, Emanuela Barile ed Antonio Cucciniello.

Tra i punti principali della sua azione politica, Prezioso ha evidenziato la necessità di creare un circolo aperto e attivo, in grado di rispondere alle esigenze della comunità locale e che partecipi in maniera costruttiva al dibattito politico amministrativo cittadino tramite l’organizzazione di incontri e iniziative pubbliche. Necessaria l’individuazione in tempi brevi di una sede fisica di Fratelli d’Italia sul territorio della cittadina del Sabato, con l’obiettivo di creare un nucleo di Gioventù Nazionale sul modello di Azione Giovani, che è stata palestra politica per tanti giovani atripaldesi.

Presente al congresso anche il vicesindaco Domenico Landi (area Forza Italia) che ha auspicato una futura collaborazione con il neoeletto coordinatore.

L’elezione di Prezioso è avvenuta per acclamazione dei presenti e, dopo aver preso la parola, il neo-eletto coordinatore di Fratelli d’Italia ha ringraziato la platea per il consenso e il supporto ricevuto e ha affermato che il circolo di Atripalda è pronto ad affrontare il prossimo impegno elettorale, rappresentato dalle elezioni regionali, lanciando la candidatura, quale consigliere regionale, di Franco Mazzariello.