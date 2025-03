Carnevale, anche la sindaca ballerà la quadriglia. E ci sarà pure il Fanta Zeza

Si preannuncia una grande festa all’insegna della tradizione domani mattina lungo Corso Vittorio Emanuele ad Avellino, dove si terrà la sfilata di Carnevale, arricchita da maschere, danze e musica, con la partecipazione di 19 gruppi provenienti da tutta la provincia. L’evento inizierà alle ore 10 con la Zeza di Bellizzi, che aprirà le danze al ritmo della quadriglia, seguita dalle altre spettacolari tradizioni carnevalesche irpine.

In “pista” anche la sindaca Laura Nargi, che, in occasione della conferenza stampa di presentazione delle iniziative organizzate per il Carnevale, ha dichiarato di aver imparato a ballare la quadriglia negli ultimi anni e di essere “molto felice di farlo insieme ai miei amici di Bellizzi”. La sindaca ha aggiunto: “Il Carnevale è cultura, folklore, identità. Ma è soprattutto amore per le tradizioni della nostra terra. Un’onda festosa e variopinta attraverserà le vie del centro, rinnovando un rito collettivo antico e liberatorio. Avellino sarà ancora una volta il teatro e l’epicentro di una straordinaria festa popolare.”

Al suo fianco, durante la conferenza stampa, c’erano lo storico presidente della Zeza di Bellizzi, Ernesto Spartano, che dopo 14 anni lascia il suo incarico, e il Capozeza Pellegrino Iannaccone, che ha annunciato una novità per quest’anno: il “Fanta Zeza”. “Ognuno sceglierà i propri zezaiuoli e guadagnerà punti a seconda di ciò che faranno durante le sfilate”, ha spiegato Iannaccone.

Inoltre la Zeza raggiungerà quest’anno la prestigiosa vetrina della Borsa Internazionale del Turismo di Milano, un ulteriore riconoscimento per l’importanza della tradizione. I premi “Terra di Zeza” saranno assegnati al giornalista Ottavio Giordano per il sostegno offerto alla Zeza e a Ernesto Spartano, per aver dedicato la sua vita alla valorizzazione di questa tradizione.

Ecco il programma della Zeza di Bellizzi:

Domenica 2 marzo

Ore 9.00 – Bellizzi Irpino, via Giancola: sfilata per le strade del paese

Ore 10.30 – Avellino, Corso Vittorio Emanuele: sfilata e spettacoli “La canzone di Zeza e il ballo della quadriglia”

Ore 15.00 – Aiello del Sabato, area Iannaccone in c/da Bosco n°100 San Raffaele: esibizione

Ore 17.00 – Borgo Ferrovia, famiglia Del Gaudio: sfilata ed esibizione

Ore 19.00 – Bellizzi Irpino, bar “Side Kafé”: spettacolo “La canzone di Zeza e il ballo della quadriglia”



Martedì 4 marzo

Ore 10.00 – Avellino, Corso Vittorio Emanuele: sfilata

Ore 11.00 – Avellino, Comune: spettacolo “La canzone di Zeza e il ballo della quadriglia”

Ore 16.00 – Pratola Serra (AV), Corso Vittorio Emanuele: sfilata ed esibizione

Ore 18.00 – Bellizzi Irpino: sfilata ed esibizioni per le strade del paese

Ore 20.00 – Bellizzi Irpino, Anfiteatro: chiusura del Carnevale con il tanto atteso “Zezone”

Ma co me detto, saranno tanti i carnevali in giro per la provincia. Giuseppe Silvestri, presidente dell’Unpli di Avellino, ricorda che sul sito www.unpliavellino.info è possibile consultare la mappa di tutti i carnevali in programma in provincia, così da poter scegliere quello che più si preferisce.