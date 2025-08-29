Legambiente Avellino: “Sì alle piste ciclabili, no ai divieti”

“La cronaca cittadina degli ultimi giorni ci ha restituito due tristi episodi che hanno visto coinvolti piccoli pedoni e giovani in bicicletta. Nell’essere rimasti anche noi colpiti e dispiaciuti da quanto accaduto, con convinzione affermiamo che questi casi non possono diventare motivo di un “no ideologico” all’uso dei mezzi di mobilità dolce nel centro città. Non si può immaginare di vietare tratti di città al passaggio delle biciclette, soprattutto in assenza di spazi e infrastrutture adatte nelle zone circostanti – afferma Legambiente Avellino – Avellino è una città autocentrica. Non c’è spazio per chi vuole muoversi con mezzi di mobilità alternativa e questo record negativo va superato quanto prima. La rivoluzione passa attraverso più piste ciclabili, più zone pedonali e una maggiore sensibilizzazione ed educazione della cittadinanza nell’uso corretto di questi mezzi”