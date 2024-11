Si ribalta con l’auto e resta incastrato nell’abitacolo: salvato dai caschi rossi

I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alle ore 13:00 di oggi 18 novembre, sono intervenuti in contrada Chiaira, sulla strada che dalla Variante porta a Rione Mazzini ad Avellino, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura che si è ribaltata. Il ragazzo alla guida di 23 anni originario di Avellino è rimasto bloccato nell’abitacolo e dopo averlo estratto è stato affidato ai sanitari del 118 intervenuti i quali ne hanno disposto il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposto a cure mediche. Sul posto la Polizia Locale di Avellino ha effettuato i rilievi dell’incidente, mentre i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo.