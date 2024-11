La crisi di Palazzo di Città arriva in Consiglio Comunale. La richiesta della minoranza

La crisi politico-amministrativa di Avellino arriverà in Consiglio Comunale. E’ la richiesta pervenuta dai gruppi di minoranza che chiedono la convocazione di una Pubblica Assise col seguente ordine del giorno: “Crisi politico/amministrativa, dimissioni degli Assessori, nomina della Giunta: comunicazioni del Sindaco. Dibattito”. Il civico consesso verrà programmato nella prossima Conferenza dei Capigruppo che si terrà il giorno 22 novembre alle ore 15:30 nella Sala Stampa del Palazzo di Città. Intanto si attende la conferenza stampa da parte della sindaca Laura Nargi per descrivere il lavoro svolto nei primi cento giorni di mandato. Un momento particolarmente atteso perché segnerebbe la fine della cosiddetta fase tecnica per aprire la seconda fase decisamente più politica. Difficile, a questo punto, che la conferenza si tenga questa settimana, anche perché la prima cittadina è attesa a Torino per l’Assemblea annuale dell’Anci in programma dal 20 al 22 novembre. Plausibile che le dimissioni dell’avvocato Edoardo Volino, assessore delegato a Patrimonio e Personale, abbiamo fatto slittare il tutto di una settimana. In ogni caso il reset dell’esecutivo tecnico a vantaggio di quello politico avverrà a stretto giro. Nell’attuale Giunta dovrebbero conservare il proprio scranno solo la Vicesindaca Marianna Mazza e il titolare al Bilancio Alessandro Scaletti. Poi spazio ai politici: i capigruppo di Davvero e W la Libertà Mario Spiniello e Monica Spiezia su tutti. E ancora la leader di preferenze Jessica Tomasetta insieme agli ex assessori di Festa Antonio Genovese e Giuseppe Negrone. Tra le file dell’esecutivo troverà posto anche il capogruppo di Siamo Avellino, lista direttamente collegata alla sindaca, Alberto Bilotta. Contestualmente alla promozione di quest’ultimi, siederanno in Consiglio Comunale Michele Lombardi, Guido D’Avanzo, Veronica Guerriero, Luigi Scalzullo e Carmine D’Alelio.