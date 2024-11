Emergenza idrica, guasto riparato e i sindaci: chiederemo intervento Genio Militare

GROTTAMINARDA- Il guasto idrico alla condotta adduttrice di Castelfranci è stato riparato, nell’arco della mattinata di domani, martedì 19 novembre, la situazione dovrebbe ritornare alla normalità anche a Grottaminarda, dunque scuole ed uffici pubblici regolarmente aperti.L’Alto Calore ha comunicato che al fine di garantire un corretto approvvigionamento nella giornata di domani, è comunque necessario effettuare la sospensione della fornitura idrica dalle ore 22.00 di oggi, 18.11.2024, alle ore 6.00 di domani, 19.11.2024, orario di inizio della riapertura graduale dell’erogazione. Gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura degli organi di manovra delle condotte distributrici, mentre, per le singole utenze, gli effetti della sospensione e della ripresa dell’erogazione idrica sono in funzione dei tempi necessari per il riempimento delle condotte a servizio delle stesse.Intanto il Sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, ha partecipato nel pomeriggio ad Ariano Irpino, ad un incontro con altri Sindaci, indetto dal Sindaco di Ariano, Enrico Franza, per un confronto sulla questione “Emergenza idrica”.«Si procederà reiteratamente come già fatto nei mesi passati rilanciando il grido d’allarme verso gli organi sovracomunali: Provincia, Regione Governo – spiega il Sindaco Spera – affinchè velocemente si possa mettere riparo alle reti adduttrici e poi sempre puntando ai fondi Europei per mettere mano su tutte le reti idriche dei nostri paesi. Siamo l’area più ricca di acqua, una risorsa che però perdiamo a causa di queste continue rotture e alle reti idriche fatiscenti, oltre al notevole abbassamento negli ultimi anni del livello delle nostre sorgenti. A breve ci riuniremo nuovamente, ma con la deputazione regionale, nel Comune di Sturno. Tra le proposte dei sindaci quella importante del Sindaco di Bonito, Giuseppe De Pasquale, che ha avanzato l’ipotesi di chiedere l’emergenza nazionale e quindi l’intervento del Genio Civile Militare dell’Esercito o della Protezione Civile per intervenire nei tratti di condotte maggiormente disastrate con bypass strategici. Proveremo anche questa strada.

Dobbiamo mantenere alta l’attenzione degli enti sovracomunali per non abbassare la guardia poichè questo inizio d’inverno è catastrofico e lascia presagire sviluppi peggiori.Abbiamo preso in considerazione anche l’idea di marciare a Roma in una manifestazione pacifica dove indosseremo le nostre Fasce Tricolore per sensibilizzare oltremodo il Governo ad aiutarci in questa impresa. L’Onorevole Antonio De Caro, Presidente della Commissione Ambiente in Europa, ha asserito in un incontro recente ad Avellino, che nel breve avrebbe valutato delle possibilità per venirci incontro. Ci candidiamo – conclude il Sindaco di Grottaminarda – ad essere attrattori per il turismo, per l’economia con la Piattaforma logistica e con la Stazione Hirpinia e non possiamo venir meno rispetto ad un bene primario quale è l’acqua»