Si lascia cadere dal settimo piano, suicidio in città a ridosso delle feste di Natale

Shock nella centrale via Tagliamento, in città, dove un uomo di circa 70 anni ha compiuto un gesto estremo togliendosi la vita, lasciandosi cadere dal settimo piano dal palazzo dove viveva. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile.

La notizia ha gettato nello sconforto i residenti della zona, arrivando proprio in prossimità delle festività natalizie, momento di gioia e condivisione per molte famiglie. I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino sono intervenuti immediatamente sul luogo per avviare le indagini e cercare di comprendere le ragioni dietro a questo gesto drammatico.