Comuni Rifiuti free e Ricicloni, sul podio regionale ci sono tre comuni irpini

Un podio tutto avellinese per i Comuni “ricicloni” e per i Rifiuti Free secondo la classifica di Legambiente della Campania. I primi tre paesi al di sotto dei cinquemila abitanti tra i 106 comuni a Rifiuti Free e tra i 318 i comuni ricicloni che, nel 2022, hanno superato il limite di legge del 65% di raccolta differenziata, con un incremento del 1,27 % rispetto allo scorso anno sono infatti tre paesi della provincia di Avellino. Per la classifica dei Rifiuti Free, guida Montaguto, che ha raggiunto una percentuale del 100% e ha staccato per uno 0.1% Domicella, seconda con un 99,9%, mentre al terzo posto c’è Cairano, con un 98.71%. Per i comuni tra i 5000 e 15.000 in Provincia di Benevento premiato il comune di Montesarchio, Santa Maria a Vico per Caserta, Avella per Avellino, Olevano sul Tusciano per Salerno e Cimitile per la Provincia di Napoli. Per i comuni oltre i 15mila abitanti riconoscimenti solo per Ottaviano (NA) e Baronissi (SA).I “Comuni Rifiuti Free 2023” sono stati individuati considerando quelli con una percentuale di raccolta differenziata uguale o superiore al 65% e una produzione pro-capite di rifiuto indifferenziato inferiore o uguale ai 75 Kg/anno/abitante. Stesso podio per quanto riguarda la provincia di Avellino anche per la classifica dei I “Comuni Ricicloni 2023” prendono in considerazione il valore obiettivo del 65% di raccolta differenziata (RD) previsto dal D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. La classifica dei comuni è stata stilata in base alla percentuale di raccolta differenziata, calcolata secondo la formula stabilita dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Dei comuni con più di 50mila abitanti, nove superano il 50% di raccolta differenziata, con esperienze positive in particolare a Pozzuoli (69%), Acerra (71%) e Cava de’ Tirreni (67%). Nella fascia tra i 50mila ed i 20mila abitanti, 19 comuni superano il 60% di raccolta differenziata, con alcuni che superano il 70%. Nella classifica generale tra i capoluoghi di provincia, Avellino, Benevento e Salerno hanno performance superiori alla media regionale, mentre Napoli è in ritardo con il 40,42% sebbene in crescita negli ultimi anni.Di rilievo anche i risultati ottenuti dai 22 Comuni del Parco Regionale del Partenio che nel loro complesso raggiungono e superano il 69,9% di raccolta differenziata con ben 5 comuni rifiuti free. Inoltre, si evidenzia anche il risultato dei 30 comuni del Parco dei Monti Picentini con un valore di RD complessivo pari al 69,0% in cui sono presenti ben 19 comuni ricicloni e 6 risultano essere Rifiuti Free.