Papa Francesco non si ferma neanche nel giorno del suo compleanno. Il Pontefice, che oggi compie 87 anni, parteciperà alla tradizionale festa di compleanno organizzata nell’Aula Paolo VI dal Dispensario Santa Marta, che da oltre un secolo offre aiuto a mamme e bambini in difficoltà grazie a decine di volontari, medici e non.

Poi, come ogni domenica, Bergoglio guiderà l’Angelus in piazza San Pietro alle 12. Tanti i messaggi di auguri che stanno arrivando in Vaticano da ogni parte del mondo.