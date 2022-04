Qualche ora fa a San Martino Valle Caudina, un 74enne del posto, mentre era all’interno del suo garage, intento verosimilmente a manutenzionare una motosega, ha perso il controllo dell’attrezzo ferendosi gravemente al collo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione e personale sanitario che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’anziano. Accertamenti in corso.