Ato Rifiuti, il presidente D’Alessio convoca il coordinamento di “Nessuno tocchi l’Irpinia”

Il Presidente dell’Ato Rifiuti Vittorio D’Alessio ha convocato per domani, alle 12, presso la sede dell’ente di collina Liguorini, i rappresentanti del coordinamento “Nessuno tocchi l’Irpinia”, accogliendo la richiesta – pervenuta nei giorni scorsi – del responsabile

Ranieri Popoli. Nella missiva con la quale hanno sollecitato la convocazione di un confronto, i vertici del coordinamento rimarcano le ragioni del proprio impegno ed i motivi della “partecipata opposizione all’individuazione del sito di Chianche per ospitare un biodigestore”.

La richiesta pervenuta dal responsabile Ranieri Popoli è finalizzata a “rappresentare al meglio questa vertenza di civiltà e far comprendere che insistere su Chianche, per le ragioni innanzi sinteticamente esposte, vuol dire sottoporre a un rischio permanente di realizzazione il necessario secondo impianto di trattamento dei rifiuti solidi urbani in Irpinia”.

Immediata la convocazione da parte del Presidente Vittorio D’Alessio.

“E’ doveroso – evidenzia – ascoltare le posizioni e le opinioni di tutte le componenti al fine di avere un quadro chiaro ed assumere decisioni che non solo siano orientate al perseguimento degli obiettivi prefissati – di una gestione efficiente del ciclo integrato dei rifiuti a costi ridotti rispetto agli attuali – ma, nello stesso tempo, possano avere la maggiore condivisione possibile”.