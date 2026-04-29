Si denuda e molesta una bimba durante la processione: arresti domiciliari per 56enne

CASTELVETERE SUL CALORE- Convalidato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale, atti osceni in luogo pubblico e molestie di una minore eseguito nei confronti di un 56enne di San Mango sul Calore, nella mattinata di ieri a Castelvetere. Il giudice monocratico del Tribunale di Avellino ha anche disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti dell’uomo, bloccato dai Carabinieri. Per i reati contestati il 56enne ha chiesto di patteggiare una condanna ad un anno di reclusione. Il 10 giugno ci sarà una nuova udienza, anche a seguito del programma sollecitato nei suoi confronti dal giudice monocratico..L’episodio si è verificato nella tarda mattinata di ieri a Castelvetere sul Calore, nel corso dei festeggiamenti religiosi in onore della Madonna delle Grazie.Durante la processione, l’uomo, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di bevande alcoliche, alla presenza di numerosi fedeli avrebbe rivolto frasi oscene nei confronti di una bambina “dispensatrice”, indossante un corpetto adornato con circa quattro chilogrammi di monili in oro.Nella circostanza, si sarebbe inoltre denudato, mostrando le parti intime