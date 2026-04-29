Grottaminarda, domani la riunione del Consiglio comunale

La Presidente del Consiglio Comunale, Virginia Pascucci, ha convocato una seduta ordinaria del consesso per domani, giovedì 30 aprile, alle ore 19:15, in prima convocazione, e per dopodomani, venerdì 1° maggio, alle ore 19:30, in seconda, entrambe senza ora di tolleranza. Il Consiglio comunale, come di consueto, si svolgerà nell’Aula “Sandro Pertini” di Palazzo Portoghesi e verrà trasmesso in diretta streaming attraverso il canale YouTube dell’Ente.

Sette i punti programmati nell’ordine del giorno:

1. Approvazione Verbali della seduta del 27 febbraio;

2. Ratifica variazione di bilancio approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 24 marzo /2026;

3. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2026/2028;

4. Approvazione del Rendiconto dell’esercizio finanziario 2025;

5. Approvazione del Regolamento della Centrale Unica di committenza dell’Unione dei Comuni “Terre dell’Ufita”;

6. Approvazione del Regolamento Tavolo Tecnico per l’inclusione;

7. Risposta alla interpellanza della Consigliera Doralda Petrillo.