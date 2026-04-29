Raid punitivo per maxi-debito di droga: ai domiciliari Sabato Ferrante

Il Tribunale del Riesame di Napoli, accogliendo il ricorso dell’avvocato Vittorio Fucci e dell’avvocato Sabato Graziano, ha attenuato la misura nei confronti di Sabato Ferrante, pluripregiudicato di 28 anni di Altavilla Irpina, imputato di tentata estorsione aggravata di 32 500 euro, lesioni personali e porto e detenzione illegale di armi.

Sabato Ferrante avrebbe agito per conto di Roberto Marino, figura chiave del traffico di droga in Campania e in particolare modo tra le province di Benevento ed Avellino. Secondo le indagini della DDA, coordinate dai Pm Henry John Woodcock e Gabriella Di Lauro, Sabato Ferrante ed un altro soggetto avrebbero messo in essere un raid punitivo contro una persona di Benevento che aveva un debito di droga, cocaina e hashish, di 32.500 euro al fine di farlo pagare. In particolare giunti a Benevento all’interno dell’ abitazione della vittima, Ferrante lo avrebbe colpito con il calcio della pistola e poi picchiato con calci e pugni, procurandogli delle lesioni personali e un trauma cranico, mentre l’altra persona “vigilava” imbracciando un mitra “Uzi”. Le indagini sono corroborate da intercettazioni telefoniche e ambientali, dalle dichiarazioni delle vittima e dai referti medici. Oggi il Tribunale del Riesame di Napoli, accogliendo le tesi dell’Avvocato Vittorio Fucci e dell’Avvocato Sabato Graziano, ha scarcerato il noto pluripregiudicato Sabato Ferrante, concedendogli gli arresti domiciliari.