Sì della Camera al Ddl Ricciardi: Imu ridotta o azzerata nei piccoli comuni per 100mila italiani all’estero

“Il voto unanime della Camera alla Proposta di Legge – primo firmatario Toni Ricciardi (PD) – che prevede l’esenzione dall’IMU, in determinate circostanze, per le abitazioni possedute nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, è uno storico risultato che premia le giuste richieste delle nostre Comunità nel Mondo e che è il risultato di una tenace iniziativa dell’On. Toni Ricciardi e dei parlamentari del Partito Democratico eletti nella Circoscrizione Estero”. Così Luciano Vecchi, responsabile Italiani nel Mondo del Partito Democratico.

“Spetta ora al Senato di approvare in via definitiva il provvedimento e mi auguro, per una volta – sottolinea l’esponente dem -, che si confermi una norma che non solo sana una odiosa discriminazione nei confronti dei nostri concittadini emigrati ma che può anche permettere di valorizzare il patrimonio edilizio, soprattutto nelle zone interne – conclude Vecchi – anche grazie alle agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” sul territorio italiano, previste dal DdL Ricciardi”.