Santa Barbara, una giornata di fede, gratitudine e comunità a Bisaccia

Oggi, nella splendida cornice della Chiesa di Bisaccia, si è celebrata con grande partecipazione la festa di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco e protettrice di chi, ogni giorno, rischia la vita per salvare quella degli altri. Alla solenne celebrazione eucaristica, presieduta dall’Arcivescovo, Pasquale Cascio ed il parroco Don Rino hanno preso parte i Vigili del Fuoco di Bisaccia, accompagnati da numerose autorità civili e militari: i sindaci del territorio, i Carabinieri, la Protezione Civile, la Polizia Municipale, insieme ai volontari, ai catechisti e a tantissimi bambini delle scuole ed insegnanti, protagonisti di un momento di vicinanza e riflessione sul valore del coraggio, del servizio e dell’impegno per la collettività.

Durante la celebrazione, l’Arcivescovo ha voluto omaggiare i Vigili del Fuoco con una targa di riconoscimento, simbolo della gratitudine di tutta la comunità, e ha donato un piccolo pensierino a tutte le forze dell’ordine presenti, come segno di vicinanza e benedizione. A chiusura della messa, un momento di saluti e ringraziamenti ha permesso ai rappresentanti delle istituzioni di esprimere il proprio apprezzamento per il lavoro svolto quotidianamente da chi tutela la sicurezza dei cittadini. Immancabile la foto ricordo, a suggellare una giornata densa di emozione e significato.