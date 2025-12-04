La banda dei tablet in azione nel Vallo: colpisce a Taurano, messa in fuga a Pago

VALLO LAURO – Ancora un raid ai danni delle scuole per rubare tablet. Quello scattato nella notte in due istituti scolastici, a Taurano e Pago Vallo Lauro. Molto probabilmente in azione la stessa banda di malviventi, anche se gli accertamenti sulla vettura utilizzata sono in corso. Il raid ai danni dell’istituto scolastico di Taurano è andato in porto, i malviventi infatti avrebbero asportato alcuni tablet dalla scuola, in corso di accertamento il danno. Nel secondo caso, molto probabilmente dopo il primo furto erano pronti anche a colpire in una seconda scuola, quella di Pago Vallo Lauro, i malviventi sono stati beffati però dall’arrivo di una volante del Commissariato di Polizia di Stato di Lauro, dileguandosi e facendo perdere le loro tracce, senza asportare nessun dispositivo elettronico.