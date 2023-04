Si battono ancora i denti per il freddo, i Comuni di Avellino e Ariano prorogano l’accensione dei riscaldamenti. Gianluca Festa, sindaco del capoluogo, con ordinanza numero 158 ha disposto “la proroga del periodo di accensione degli impianti termici a far data dal 11 aprile 2023 e sino a tutto il 15 aprile 2023, negli edifici pubblici e privati, fino ad un massimo di otto ore al giorno, liberamente distribuibili nell’arco della giornata e nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente stabiliti dall’art. 3 del D. P. R. n. 74/2013”.

Il suo collega di Ariano Irpino, Enrico Franza, con ordinanza, ha disposto “la deroga per l’accensione degli impianti di riscaldamento sul territorio comunale con decorrenza immediata e fino al 29 aprile 2023, a causa delle condizioni climatiche che registrano ancora temperature molto basse. Sarà possibile accendere i riscaldamenti per un limite massimo giornaliero di sei ore, ricordando l’obbligo di non superare la temperatura interna di 19°”.