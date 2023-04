DonatoriNati presente al 171° Anniversario Fondazione Polizia di Stato

Donare il sangue è un gesto semplice e veloce, ma di grande valore: una mission che da tempo DonatoriNati porta avanti su tutto il territorio nazionale. Un impegno straordinario che quest’anno riguarderà anche il 12 aprile, giorno dedicato alle celebrazioni per il 171esimo Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato.

A Napoli in Piazza Municipio, a Caserta nell’Auditorium della Provincia, a Salerno nella suggestiva cornice della Certosa di Padula i DonatoriNati Campania saranno presenti con info point nei gazebo delle specialità della Polizia di Stato.

Domani, 13 aprile, inoltre, presso la Questura di Avellino, in linea con l’Esserci Sempre della Polizia di Stato ci sarà una raccolta straordinarie di sangue.

Anche Can Yaman attore turco da sempre vicino alle iniziative della Polizia di Stato, sta promuovendo il Break the Wall tour che sul territorio nazionale sta raccogliendo fondi e sostegno a favore dell’Istituto di neuropsichiatria infantile di via del Sabelli a Roma per dare un aiuto concreto agli adolescenti in crisi.

“Donare il sangue è un gesto che fa diventare grandi nella solidarietà e fa crescere le nuove generazioni come valori umani. Chiediamo uno sforzo ai giovani che sono il motore del cambiamento ed il cui esempio può essere “contagioso” tra i coetanei. L’attività capillare di DonatoriNati su tutto il territorio nazionale e regionale ci restituisce un quadro importante dei risultati ottenuti finora, ma abbiamo ancora tanto da fare. Donare il sangue è fondamentale non solo per le strutture di primo soccorso, per gli interventi chirurgici, i trapianti di organi, la cura di malattie oncologiche, ematologiche e la produzione di medicinali salvavita, ma anche per la salute di chi dona il sangue perché rigenera il fisico e attiva il metabolismo. E’ un dovere civico ed è il primo passo verso una comunità migliore”, afferma Tommaso Delli Paoli Presidente DonatoriNati Campania.