“Al Sud e in Campania ci sono tanti bravi medici, tante eccellenze”. Parola di oncologa internazionale

“Al Sud e in Campania ci sono tanti bravi medici, tante eccellenze”. Parola di un’oncologa conosciuta in tutto il mondo, parola di Carmen Criscitiello. Che sfata tanti, troppi miti negativi sul Mezzogiorno, un Meridione che, a detta di tutti, arranca sempre e perde i suoi figli migliori.

Certo, sono in tanti ad andare via dalla nostra regione. Carmen Criscitiello è uno dei “cervelli in fuga” ma fino ad un certo punto. “I giri della vita mi hanno portato a Milano ma posso dire che, dal punto di vista professionale, sono molto legata alla Campania. Qui ci sono tanti miei colleghi che sono bravissimi ed ho anche diversi pazienti. Ai medici del Sud non manca nulla, forse soltanto le strutture sono un po’ carenti”.

Una giornata molto importante quella di oggi per Mercogliano, una città che prosegue nella scia di dare merito e lustro a tanti suoi concittadini che fanno fortuna altrove ma che non recidono il loro rapporto dal luogo di nascita.

E anche per Carmen Criscitiello è la stessa cosa. Del resto, come ha ammesso, “presso il Comune di Mercogliano ci ho trascorso molte ore avendo un papà sindaco. Io e mio fratello Michele (affermato giornalista, direttore e proprietario di Sport Italia) eravamo di casa qui in Municipio”.

Molto emozionato anche il sindaco D’Alessio, legato alla famiglia Criscitiello da una stima ed un’amicizia antiche. “Siamo davvero orgogliosi di Carmen, un’eccellenza internazionale in campo medico”.