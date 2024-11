Sì alla legge regionale: De Luca può tentare il terzo mandato. Ma resta lo scontro con Schlein

Il Consiglio Regionale ha approvato la legge regionale che consentirebbe a Vincenzo De Luca di ricandidarsi per la terza volta consecutiva alla guida di Palazzo Santa Lucia. A favore del provvedimento anche il Pd, nonostante le dichiarazioni della segretaria nazionale Elly Schlein, che aveva affermato: “Siamo contrari al terzo mandato. De Luca può farsi tutte le leggi che vuole, ma il Pd non lo sosterrà”. E aveva aggiunto: “Le regole valgono per tutti, e se qualcuno non è abituato perché prima funzionava diversamente, ora è bene che si abitui al cambiamento, perché io sono stata eletta esattamente per fare questo”.

Il provvedimento è stato approvato dall’assemblea regionale, riunitasi oggi, martedì 5 novembre 2024, con 34 voti favorevoli, un astenuto (Bruna Fiola del Pd) e 16 contrari. Hanno votato sì anche i consiglieri regionali irpini Maurizio Petracca (Pd) e Vincenzo Alaia (Iv).

I contrari sono stati Cosimo Amente (FdI), Stefano Caldoro (Moderati e Riformisti), Michele Cammarano (M5S), Nunzio Carpentieri (FdI), Francesco Cascone (Misto), Vincenzo Ciampi (M5S), Massimo Grimaldi (Moderati e Riformisti), Maria Muscarà (Misto), Severino Nappi (Lega Campania), Livio Petitto (Moderati e Riformisti), Antonella Piccerillo (Lega Campania), Raffaele Maria Pisacane (FdI), Alfonso Piscitelli (FdI), Carmela Rescigno (Lega Campania), Gennaro Saiello (M5S) e Aurelio Tommasetti (Lega Campania). A favore del terzo mandato anche l’ex candidata governatrice Valeria Ciarambino del Gruppo Misto ed ex leader del Movimento 5 Stelle.